جامعة المنيا : انطلاق مهرجان شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14»

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الانطلاق الرسمي لمهرجان انتقال شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر»، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، إيذانًا ببدء الجولة الترويجية للشعلة التي تجوب الجامعات المصرية المشاركة .

وتسلّم فريق المهرجان شعلة الأسبوع وعلم الأسبوع، إيذانًا ببدء مسيرة ميدانية تمتد لأكثر من شهر، اعتبارًا من 11 أغسطس الجاري وحتى 16 سبتمبر المقبل، وتتنقل خلالها الشعلة بين 31 محطة جامعية بمختلف الأقاليم الجغرافية، بما يعزز التواصل والترابط بين شباب الجامعات والمعاهد العليا، ويعرّف الطلاب بفعاليات الأسبوع ويهيئ الأجواء لانطلاقه رسميًا

وأوضح رئيس الجامعة ، أن مسيرة الشعلة تبدأ من جامعات الصعيد، مرورًا بمختلف الجامعات المصرية، حيث تشمل محطاتها جامعات سوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، ثم تمتد إلى جامعات القناة والدلتا والقاهرة الكبرى والإسكندرية، قبل أن تتجه إلى محطاتها الأخيرة بمحافظة المنيا، مرورًا بجامعات دراية، ولوتس، وجامعة المنيا الأهلية، إلى جانب عدد من المعاهد العليا، لتختتم جولتها بمقر استضافة الأسبوع بجامعة المنيا، إيذانًا ببدء العد التنازلي لانطلاق فعالياته.

وفي أولى محطات الجولة، شهدت جامعة سوهاج مراسم استقبال وتدشين شعلة أسبوع شباب الجامعات ،وشهدت فعاليات المحطة الأولى بجامعة سوهاج جولة للشعلة داخل أروقة الجامعة، وسط مشاركة الطلاب والعاملين، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لوفد المهرجان إلى مستشفى سوهاج الجامعي للتعرف على ما يقدمه من خدمات طبية وإمكانات متطورة .