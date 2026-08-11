قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص مطالب الأهالي ووضع حلول عاجلة لاحتياجاتهم

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية بقرية «عطف حيدر» التابعة لمركز العدوة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.

واستمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، وآليات استقبال طلبات المواطنين وإنهاء معاملاتهم من خلال منظومة الخدمات الحكومية المميكنة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتحقيق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات لأهالي القرية وتوابعها.

وأكد اللواء كدواني أن إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق المزيد من التيسير على المواطنين، مشددًا على أهمية حسن استقبال المترددين، وسرعة إنجاز طلباتهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن قرية «عطف حيدر» شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاعات خدمية متعددة، من بينها الصحة، والإطفاء، والشباب، والزراعة، والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى البنية الأساسية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وخلال تواجده بالمركز التكنولوجي، عقد اللواء عماد كدواني لقاءً مع عدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية، والتي تركزت حول نقص مياه الري وقلة المناوبة، وضعف مياه الشرب، وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق، فضلًا عن ضبط ومراقبة حركة التكاتك، وتوفير وتوزيع الأسمدة الزراعية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية بسرعة فحص مطالب المواطنين، والعمل على وضع الحلول العاجلة والمناسبة لها، مع متابعة تنفيذها، مؤكدًا أن خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يسهم في التخفيف عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب، ومحمد عبد الحفيظ النائب السابق، والمهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، ورمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، وعبد الحميد الطحاوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، ورضا مصطفى، رئيس مركز ومدينة العدوة.

المنيا محافظ المنيا العدوة المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد