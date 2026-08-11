محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص مطالب الأهالي ووضع حلول عاجلة لاحتياجاتهم

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية بقرية «عطف حيدر» التابعة لمركز العدوة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.

واستمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، وآليات استقبال طلبات المواطنين وإنهاء معاملاتهم من خلال منظومة الخدمات الحكومية المميكنة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتحقيق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات لأهالي القرية وتوابعها.

وأكد اللواء كدواني أن إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق المزيد من التيسير على المواطنين، مشددًا على أهمية حسن استقبال المترددين، وسرعة إنجاز طلباتهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن قرية «عطف حيدر» شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاعات خدمية متعددة، من بينها الصحة، والإطفاء، والشباب، والزراعة، والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى البنية الأساسية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وخلال تواجده بالمركز التكنولوجي، عقد اللواء عماد كدواني لقاءً مع عدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية، والتي تركزت حول نقص مياه الري وقلة المناوبة، وضعف مياه الشرب، وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق، فضلًا عن ضبط ومراقبة حركة التكاتك، وتوفير وتوزيع الأسمدة الزراعية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية بسرعة فحص مطالب المواطنين، والعمل على وضع الحلول العاجلة والمناسبة لها، مع متابعة تنفيذها، مؤكدًا أن خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يسهم في التخفيف عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب، ومحمد عبد الحفيظ النائب السابق، والمهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، ورمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، وعبد الحميد الطحاوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، ورضا مصطفى، رئيس مركز ومدينة العدوة.