الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان تتصدر لقاء نبيل فهمي وعدوي

التقى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، صباح اليوم الأحد، الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمكتبه في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ونقل السفير عماد عدوي تهاني وتحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى الأمين العام، متمنين له التوفيق في مهامه، ومجددا ثقة القيادة السودانية في خبراته وقدرته على إدارة دفة العمل العربي المشترك.

تطورات الأوضاع في السودان

واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات، في مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان ودور جامعة الدول العربية، إلى جانب سبل تعزيز دور أجهزة الجامعة في التعامل مع الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد.

كما شهد اللقاء استعراضا لعدد من الرؤى والمقترحات الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك وتقوية دور مؤسساته، حيث جدد السفير عماد عدوي تقدير السودان لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجامعة العربية واستدامة انفتاحها على الشركاء الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأوضاع في السودان تأتي على رأس أولويات العمل بالجامعة العربية، مشيرا إلى توجيهاته لكافة القطاعات والإدارات بالأمانة العامة بتكثيف التعاون مع السودان، والارتقاء باستجابة أجهزة الجامعة العربية للاحتياجات الإنسانية والصحية الناجمة عن الأوضاع الراهنة.

وجدد فهمي التأكيد على موقف الجامعة العربية الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

