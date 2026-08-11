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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عشاق الكيبورد الكامل يعودون.. شركة Minimal تكشف رسمياً عن هاتفها المبتكر Minimal Phone 2

هاتف Minimal Phone 2
هاتف Minimal Phone 2
لمياء الياسين

أعلنت شركة Minimal للتو عن هاتف Minimal Phone 2، والذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية، ويبلغ حجمه 122.6 × 72 × 9.48 ملم، ما يجعله سهل الحمل في الجيب رغم وجود لوحة المفاتيح الكاملة أسفل الشاشة. 

يتوفر الهاتف بلونين الأسود العقيقي أو اللؤلؤي، والأسود الداكن. 

ويأتي الهاتف أيضا بشاشة OLED مقاس 3.92 بوصة بدقة 1080 × 1240 ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. 

عند قلب الشاشة، ستجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 لالتقاط الصور.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8300 ، وهو معالج مناسب للاستخدام اليومي دون رفع سعره إلى مستوى الهواتف الرائدة. تبلغ سعة البطارية 3000 مللي أمبير، ويمكن شحنها بقوة 27 واط سلكيًا أو 15 واط لاسلكيًا. 

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Minimal OS، وهو نظام تشغيل خاص بالشركة مبني على نظام Android.

هاتف Minimal Phone 2

كما يتضمن الهاتف تقنية بلوتوث 5.4، وتقنية NFC، وشبكة Wi-Fi 6E، وقارئ بصمة جانبي، ودعم شريحتين SIM (شريحة فعلية وشريحة eSIM). وقد حافظت Minimal على منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم، بالإضافة إلى مكبرات صوت وميكروفونين. يدعم منفذ USB-C الموجود في الأسفل مخرج DisplayPort وصوت USB-C، ما يتيح لك توصيل الهاتف بشاشة خارجية عند الحاجة.

 

هاتف Minimal Phone 2

يأتي هاتف Minimal Phone 2 على منصة Kickstarter الآن، ويبدأ سعره من 599 دولارًا. 

إليك تفاصيل مستويات الدعم:
ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت: 599 دولارًا. 

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت: 675 دولارًا. 

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت، إصدار المؤسسين: 899 دولارًا. 

هاتف Minimal Phone 2 هاتف Phone 2 سهل الحمل نظام Android سعة البطارية مكبرات صوت مكبرات صوت وميكروفونين

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