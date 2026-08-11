الصور الأولى.. مصرع 15 عاملا وإصابة ٢٩ آخرين في حادث مأساوي في الإسماعيلية

لقي 15 عاملا مصرعم، اليوم الثلاثاء، بينما أصيب ٢٩ آخرون بإصابات متفرقة بالجسد ما بين جروح وكسور وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين نقل يستقلونها على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.





وتعود تفاصيل وأحداث الواقعة عندما تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية لمديرية امن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل دائرة مركز ومدينة القصاصين، مما تسبب في مصرع ١٥ شخصا وإصابة ٢٩ آخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى القصاصين المركزى ومستشفى المجمع الطبي، لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل والتحفظ علي جثث المتوفين الي ثلاجة ذات المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.