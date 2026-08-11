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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية .. غدا

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني، ومساندتهم خلال أعمال تسجيل وترتيب الرغبات.

ويبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام، وذلك وفقًا للحدود الدنيا المعلنة والقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باستمرار تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي للطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تتيح للطلاب تسجيل وترتيب ومراجعة رغباتهم مجانًا، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والإرشاد لمساعدتهم على الاختيار السليم وتجنب الأخطاء الشائعة أثناء تسجيل الرغبات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن موقع التنسيق يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، باستخدام الحاسب الشخصي، مشددًا على ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

وأضاف أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تواصل استقبال الطلاب وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم مجانًا، خلال مواعيد العمل الرسمية، لمساعدتهم في تسجيل وترتيب ومراجعة رغباتهم بصورة صحيحة، وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق الإلكتروني.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة أعدت خطة توعوية متكاملة لمساندة الطلاب خلال أعمال المرحلة الثانية، تتضمن نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية، التي توضح خطوات التسجيل وقواعد ترتيب الرغبات والأخطاء التي ينبغي تجنبها، عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وأكد أهمية حصول الطلاب على المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب المرحلة الثانية الاستفادة من فترة التسجيل كاملة، وسرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الأيام أو الساعات الأخيرة، مع ضرورة التأني في اختيار وترتيب الرغبات ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات:

https://tansik.digital.gov.eg

📌 لمتابعة الأخبار والإرشادات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/share/1MXXaqym3q/

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