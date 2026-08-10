ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالنظام الحديث على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299

ألسن كفر الشيخ 299

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 294

ألسن عين شمس 292

إعلام القاهرة 289

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

سياسة واقتصاد السويس 288.5

ألسن الفيوم 288

إعلام عين شمس 286

سياسة واقتصاد بني سويف 286

ألسن الغردقة 285

ألسن بني سويف 284

إعلام المنوفية 282

ألسن المنيا 282

ألسن سوهاج 280.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279

ألسن الأقصر 279

ألسن أسوان 278.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278

إعلام بني سويف 277.5

إعلام قنا 275.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5

آثار القاهرة 273

الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5

آثار عين شمس 272

آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5

حقوق بور سعيد 271.5

آثار دمياط 270.5

آثار الفيوم 268.5

آثار و لغات مطروح 264.5

آثار أسوان 264.5

آثار الأقصر 262.5

حقوق قنا 260.5

آداب القاهرة 259.5

حقوق سوهاج 259

آثار سوهاج 259

تربية الزقازيق 258.5

آداب انتساب موجه القاهرة 258

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257

آثار قنا 257

حقوق انتساب موجه قنا 256

تربية الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه سوهاج 256

تربية عين شمس 254.5

تجارة القاهرة 253

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5

آداب عين شمس 252

تربية بور سعيد 252

فنون جميلة (فنون) المنصورة 251

تربية المنصورة 251

تجارة الإسكندرية 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 251

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5

تجارة عين شمس 250.5

آداب انتساب موجه عين شمس 250

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5

تربية بنها 248.5

آداب الإسكندرية 248.5

تربية دمنهور 248

تجارة دمياط 248

تربية طنطا 247.5

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 247

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5

آداب العاصمة بحلوان 246

آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245

تجارة قنا 244.5

حقوق كفرالشيخ 243.5

تجارة انتساب موجه دمياط 243

حقوق أسوان 243

تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242

تربية كفر الشيخ 242

حقوق المنيا 242

آداب و علوم إنسانية السويس 241.5

تجارة الزقازيق 241.5

تجارة بنها 241.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5

تربية المنيا 241.5

آداب بنها 241

تربية العاصمة بحلوان 241

دار العلوم القاهرة 241

تجارة دمنهور 241

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5

تجارة انتساب موجه قنا 240.5

تجارة انتساب موجه بنها 240

آداب انتساب موجه بنها 240

حقوق دمياط 239.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5

حقوق الفيوم 238.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238

تجارة المنصورة 237.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 237

فنون جميلة (فنون) المنيا 237

آداب بنات عين شمس 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236

تربية مطروح 235.5

تجارة أسوان 235.5

حقوق انتساب موجه أسوان 235.5

تربية بنات عين شمس 235

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5

تربية السويس 234.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 234

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234

تربية مدينة السادات 234

تجارة طنطا 233.5

تربية الفيوم 233.5

تجارة بني سويف 233.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233

فنون جميلة (فنون) أسيوط 233

تربية دمياط 232.5

تجارة انتساب موجه أسوان 232.5

تجارة انتساب موجه طنطا 232

تربية الغردقة 231.5

تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231

تجارة كفر الشيخ 231

آداب دمنهور 230.5

تجارة أسيوط 230

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230

آداب المنوفية بشبين الكوم 230

تجارة انتساب موجه بني سويف 230

تجارة السويس 229.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229

آداب الفيوم 229

تربية بني سويف 229

آداب انتساب موجه دمنهور 229