ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالنظام الحديث على النحو التالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299
ألسن كفر الشيخ 299
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 294
ألسن عين شمس 292
إعلام القاهرة 289
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
سياسة واقتصاد السويس 288.5
ألسن الفيوم 288
إعلام عين شمس 286
سياسة واقتصاد بني سويف 286
ألسن الغردقة 285
ألسن بني سويف 284
إعلام المنوفية 282
ألسن المنيا 282
ألسن سوهاج 280.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279
ألسن الأقصر 279
ألسن أسوان 278.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278
إعلام بني سويف 277.5
إعلام قنا 275.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5
آثار القاهرة 273
الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5
آثار عين شمس 272
آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5
حقوق بور سعيد 271.5
آثار دمياط 270.5
آثار الفيوم 268.5
آثار و لغات مطروح 264.5
آثار أسوان 264.5
آثار الأقصر 262.5
حقوق قنا 260.5
آداب القاهرة 259.5
حقوق سوهاج 259
آثار سوهاج 259
تربية الزقازيق 258.5
آداب انتساب موجه القاهرة 258
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257
آثار قنا 257
حقوق انتساب موجه قنا 256
تربية الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه سوهاج 256
تربية عين شمس 254.5
تجارة القاهرة 253
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5
آداب عين شمس 252
تربية بور سعيد 252
فنون جميلة (فنون) المنصورة 251
تربية المنصورة 251
تجارة الإسكندرية 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 251
فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5
تجارة عين شمس 250.5
آداب انتساب موجه عين شمس 250
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5
تربية بنها 248.5
آداب الإسكندرية 248.5
تربية دمنهور 248
تجارة دمياط 248
تربية طنطا 247.5
تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5
آداب العاصمة بحلوان 246
آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245
تجارة قنا 244.5
حقوق كفرالشيخ 243.5
تجارة انتساب موجه دمياط 243
حقوق أسوان 243
تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242
تربية كفر الشيخ 242
حقوق المنيا 242
آداب و علوم إنسانية السويس 241.5
تجارة الزقازيق 241.5
تجارة بنها 241.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5
تربية المنيا 241.5
آداب بنها 241
تربية العاصمة بحلوان 241
دار العلوم القاهرة 241
تجارة دمنهور 241
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5
تجارة انتساب موجه قنا 240.5
تجارة انتساب موجه بنها 240
آداب انتساب موجه بنها 240
حقوق دمياط 239.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5
حقوق الفيوم 238.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238
تجارة المنصورة 237.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 237
فنون جميلة (فنون) المنيا 237
آداب بنات عين شمس 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236
تربية مطروح 235.5
تجارة أسوان 235.5
حقوق انتساب موجه أسوان 235.5
تربية بنات عين شمس 235
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5
تربية السويس 234.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 234
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234
تربية مدينة السادات 234
تجارة طنطا 233.5
تربية الفيوم 233.5
تجارة بني سويف 233.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233
فنون جميلة (فنون) أسيوط 233
تربية دمياط 232.5
تجارة انتساب موجه أسوان 232.5
تجارة انتساب موجه طنطا 232
تربية الغردقة 231.5
تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231
تجارة كفر الشيخ 231
آداب دمنهور 230.5
تجارة أسيوط 230
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230
آداب المنوفية بشبين الكوم 230
تجارة انتساب موجه بني سويف 230
تجارة السويس 229.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229
آداب الفيوم 229
تربية بني سويف 229
آداب انتساب موجه دمنهور 229