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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحادات أمريكا وكندا والكاريبي وأمريكا الوسطى تدعم البيان الثلاثي ضد رئيس الفيفا

فيفا
فيفا
حسام الحارتي

دعم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، والاتحاد الكندي، واتحاد كرة القدم الكاريبي، واتحاد أمريكا الوسطى (الأونكاف) البيان الثلاثي المشترك للاتحادات القارية ضد رئيس الفيفا.
 

وذكرت الاتحادات أنها تقف جنباً إلى جنب مع الاتحادات الوطنية في جميع أنحاء العالم، مطالبين بتغييرات جوهرية تُعزز حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وشفافيته ومساءلته بسبب المشروع الاستثماري للفيفا.

وجّه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، على خلفية التراجع عن مشروع خصخصة كأس العالم، مؤكدًا أن سحب الخطة لا ينهي الأزمة، بل يكشف عن خلل عميق في منظومة الحوكمة داخل الاتحاد الدولي.

وأوضح "فيفبرو"، في بيان رسمي، أن التراجع عن المشروع كان خطوة لا مفر منها، لكنه لا يغير حقيقة أن الفيفا أعد خطة كانت ستؤدي إلى تغيير دائم في ملكية وحوكمة بطولة كأس العالم.

وأكد الاتحاد أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري أو إخفاق في الحوكمة، بل يمثل إساءة خطيرة لاستخدام الصلاحيات داخل الاتحاد الدولي، محملًا قيادة الفيفا مسؤولية ما جرى.

كما انتقد "فيفبرو" البيان الصادر عقب اجتماع الفيفا في العاصمة المغربية الرباط، معتبرًا أنه تجاهل جوهر الأزمة، واكتفى بالإشارة إلى الحاجة لتحسين الإجراءات ووسائل التواصل، رغم اعتراف الاتحاد الدولي بوقوع أخطاء خلال إدارة الملف.

وأشار البيان إلى أن تأكيد الفيفا بأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للإطار التنظيمي المعتمد لا يعد تبريرًا للموقف، بل يعكس وجود خلل في منظومة الحوكمة، إذ سمحت بإعداد مشروع بهذا الحجم في سرية تامة، دون إبلاغ الأطراف المعنية، قبل أن تتسرب تفاصيله إلى وسائل الإعلام.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اتحاد كرة القدم الكاريبي رئيس الفيفا

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