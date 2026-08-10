جمعية المطورين العقاريين: توجيهات الرئيس السيسي بشأن العقارات تحافظ على حق المواطن

علق محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، على توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف العقارات ومتابعة تنفيذ المشروعات العقارية .



وقال محمد البستاني في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسائل في غاية الأهمية وهي ان الدولة تريد تشجيع الاستثمارات بشكل ووضع إطار يحافظ على حق المواطن ويحترم القانون ".

وتابع محمد البستاني :" الشواطئ ميزة تنافسية لصالح مصر ولا يمكن ان تتحول على حق خاص مغلق أمام المواطنين ".



وأكمل محمد البستاني :" الرقابة على الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية لا تعني التضييق على المستثمر وكل مستثمر يعمل وفق لحدود التراخيص والقوانين ".

ولفت محمد البستاني :" الرئيس السيسي وجه بتشكل لجنة لمراجعة الوضع الفعلي للشواطئ والمنشآت السياحية على الشواطئ ".

