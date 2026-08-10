4 آلاف شكوى.. تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل أزمة تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى 4 آلاف شكوى من المواطنين بشأن تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشكاوى تضمنت مخالفات تنظيمية وأخرى قانونية، مؤكدًا إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الجهاز حريص على حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، مشيرًا إلى وقف خطوط الشركات المخالفة لحين استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة التحقق الجديدة.

وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مسؤول عن حماية أمن المعلومات الخاصة بالمواطنين، ولن يسمح بأي تلاعب في المنظومة الجديدة.