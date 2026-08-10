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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير جودة توجه رسالة مؤثرة لـ منة شلبي بعد أزمتها الصحية

منة شلبي
منة شلبي
تقى الجيزاوي

وجهت الإعلامية سهير جودة رسالة دعم للفنانة منة شلبي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وخضوعها لعملية جراحية، متمنية لها تجاوز هذه الفترة والعودة سريعًا إلى حياتها الفنية .

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن خبر خضوع منة شلبي للعملية من الأخبار التي لا يملك الإنسان أمامها سوى التمني بأن يكون القادم أكثر رحمة وطمأنينة.

وأشادت سهير جودة بمسيرة منة شلبي الفنية، مشيرة إلى أنها اختارت طوال مشوارها تقديم الشخصيات الصعبة والمناطق الإنسانية المعقدة، وهو ما صنع لها مكانة خاصة على الشاشة.

وأضافت أن هذه الأزمة الصحية يجب أن تكون مجرد «فاصلة» قصيرة في مشوار منة شلبي، معربة عن أملها في أن تعود سريعًا إلى حياتها وأعمالها الفنية. واختتمت سهير جودة رسالتها بالدعاء لمنة شلبي قائلة: «اللهم اجعل القادم لها أخف وأجمل وأطيب من كل ما سبق، واكتب لها السلامة التي لا يبقى بعدها إلا الامتنان». 

منة شلبي تخضع للجراحة 

وتصدّرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى، وخضعت لعملية جراحية .

أعمال منة شلبي 

الجدير بالذكر أن منة شلبي تنتظر عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل «عنبر الموت»، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتستعد منة شلبي لمواصلة تصوير مشاهدها في فيلم «فرقة الموت» خلال الأيام المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أعمال منة شلبي سهير جودة اعمال منة شلبي

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