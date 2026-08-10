كارت الخدمات الموحد.. اجتماع بين التموين والاتصالات لتطوير الخدمات للمواطنين

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وبحث آليات تطويرها وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد

وشهد الاجتماع، استعراض مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومناقشة عدد من الملفات الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطوير المنظومة، وآليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع خطط التوسع التدريجي في الخدمات التي يتيحها الكارت الموحد، بما يعزز دوره كإحدى الأدوات الداعمة للتحول الرقمي، من خلال إتاحة عدد من الخدمات الحكومية للمواطن عبر وسيلة رقمية موحدة وآمنة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمات.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تعزيز دقة وكفاءة المنظومة وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم وخدماتهم.

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بالخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد، والاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية في تطوير آليات تقديم الدعم وتحسين جودة الخدمات، مع إمكانية اضافة خدمات دعم أخري وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

ومن جهته، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تأتي في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية ، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات وتوظيف البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنظومة، ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، والتوسع التدريجي في نطاق الخدمات التي تقدم من خلالها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الحلول والتقنيات الرقمية، ويعزز جهود التحول الرقمي، ويسهم في توفير خدمات حكومية للمواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانًا.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي بين فرق العمل بالوزارتين والجهات المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بصورة مستمرة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ويدعم جهود الدولة في استكمال مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة.

ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضر المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، الدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، المهندسة هالة إمام مدير منصة الحماية الاجتماعية ومدير مشروع الكارت الموحد.