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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

40 ألف عبوة صلصة و25 ألف دهانات وسلع مجهولة المصدر في قبضة التموين بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز السياحية والأنشطة التجارية، بالتنسيق والمتابعة مع المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وذلك لإحكام الرقابة على حركة تداول السلع والتصدي للغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت حملة إدارة تموين مركز طنطا عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية لحيازته 40 ألف ظرف صلصة طماطم مجهولة المصدر وبدون فواتير، ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب ضبط أحد مخازن العطور لحيازته 900 عبوة سبراي غير مدون عليها أي بيانات ويشتبه في صلاحيتها، وضبط أحد مخازن المنظفات لحيازته 50 كرتونة صابون لوكس بإجمالي 600 قطعة دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، فضلًا عن تحرير 5 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الإعلان عن أسعار الخبز.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أسفرت حملة إدارة تموين سمنود عن ضبط أحد مخازن الحدايد والبويات لحيازته 25 ألف عبوة دهانات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وضبط أحد المخابز السياحية المتخصصة في إنتاج الكحك والبسكويت لحيازته نصف طن سكر أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير، إلى جانب تحرير محضر جنحة ضد أحد محال الجزارة لعرض لحوم مكشوفة بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بالمخابز السياحية، فضلًا عن تحرير 4 محاضر جنح لمزاولة نشاط تداول الأغذية دون شهادات صحية للعاملين.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية تستهدف التأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط واستقرار حركة تداول السلع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رقابية أمن الغربية تحت قبضة التموين

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