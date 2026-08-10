يسرا وشيماء سيف في ورطة بسبب عمرو دياب.. تفاصيل مشهد كوميدي من “الست لما”

طرح صناع فيلم "الست لما" مقطع فيديو قصيرًا من أحد مشاهد الفيلم المنتظر انطلاق عرضه في دور السينما المصرية يوم 19 أغسطس الجاري، وذلك ضمن الحملة الدعائية للعمل،

وظهر في المشهد كل من يسرا وياسمين رئيس ودنيا سامي، وهن يجتمعن مع شيماء سيف التي تجسد شخصية فنانة استعراضية، لإجراء بروفة على كليب غنائي جديد.

إلا أن البروفة لم تمر بسلام، بعدما دخلت السيدات الأربع في معاناة واضحة أثناء التحضير للكليب، لتفاجئهن شيماء سيف بمعلومة غير متوفعة، بعدما تكشف أن فكرة الكليب الذي يعملن عليه مسروقة من أحد كليبات الهضبة عمرو دياب، ولم تكتفِ شيماء بكشف سر فكرة الكليب، بل فجرت المفاجأة الأكبر عندما أعلنت أمامهن أنها "الإكس بتاع عمرو دياب".

وطرح صناع الفيلم أمس الأحد الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل اسم "سلملي" غناء حنان أحمد من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، وتحمل الأغنية الطابع الشعبي،وشارك بالرقص فيها بطلات الفيلم وذلك ضمن مشاهد من الأحداث.

فيلم الست لما

فيلم الست لما يشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من : ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك فى الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية. وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.