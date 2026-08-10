ليبيا.. انفجار مصفاة الزاوية ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة

كشفت مصادر في ليبيا أن الانفجار الذي وقع في مصفاة الزاوية غرب البلاد ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، وأسفر عن تضرر الخزان وتسرب كميات من المواد النفطية، مشيرة إلى أن فرق التشغيل والسلامة تعاملت مع الحادث.

وأوضحت المصادر من داخل مصفاة الزاوية الليبية أن الأوضاع داخل المصفاة لا تزال تحت السيطرة، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الاستهداف.

وأمس الأول، السبت، قالت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، إن طائرة مسيرة اصطدمت بخزان للنفتا غير المعالجة في مصفاة الزاوية، صباح السبت، مما تسبب في تسرب تمكن العاملون من السيطرة عليه.

وأكدت شركة الزاوية الليبية عدم حدوث حرائق أو إصابات في الموقع.

وعبرت شركة الزاوية لتكرير النفط عن "استيائها الشديد من وجود مثل هذه المعدات الحربية في حرم المصفاة، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا وجسيمًا على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة".