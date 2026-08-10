سيارات أوتوماتيك 2027 في السوق المصري .. جديدة بسعر مناسب تشعل اهتمام المستهلكين

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تدخل فورد اكسبيديشن موديل 2026 المنافسة في سوق السيارات السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، كواحدة من أكبر سيارات الـ SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب باقة من الفئات المتنوعة.

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازات الجديد نيسان اكس تريل المحدثة موديل 2026، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بتقنية e-Power الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين صغير ومحركات كهربائية لتوفير قيادة سلسة.

أصبحت نيسان ماجنيت المجمعة محليًا خلال الايام القليلة الماضية واحدة من السيارات الجديدة التي لفتت أنظار المتابعين في السوق المصري، بعد طرحها رسميًا بأسعار تبدأ من 788 ألف جنيه، وهو ما وضعها سريعًا ضمن السيارات التي تحظى باهتمام واضح من الباحثين عن سيارة جديدة تحمل اسم نيسان بسعر أقل من مليون جنيه.

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد فاذوم Fathom ، وتنتمي فاذوم لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .