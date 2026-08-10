قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«حيّ أم مبتور الأطراف أم شبح؟».. لغز مجتبى خامنئي يحير إيران

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
فرناس حفظي

تواصل الغموض حول وضع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في ظل غيابه الطويل عن الظهور العلني وتضارب التقارير بشأن حالته، الأمر الذي خلق وضعًا غير معتاد داخل النظام الإيراني، حيث باتت الرسائل المكتوبة وتصريحات كبار المسؤولين المصدر الرئيسي لمعرفة مواقفه وتوجهاته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» نقلًا عن تحليل للباحث الإيراني عطا محمد تبريز، فإن غياب خامنئي عن المشهد العلني جعل شخصيات مختلفة داخل النظام تفسر مواقفه بصورة متباينة، بينما تزداد قدرة أصحاب النفوذ العسكري والمؤسسي على التأثير في القرارات الفعلية.

غياب يثير التكهنات

غاب مجتبى خامنئي عن عدد من المناسبات المهمة منذ توليه منصب المرشد، من بينها جنازة زوجته ومراسم إحياء ذكرى وفاة والده علي خامنئي.

وأثار هذا الغياب موجة من التكهنات حول حالته الصحية، تراوحت بين تأكيدات بأنه يتمتع بصحة جيدة، وشائعات تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة أو حتى فقدانه أحد أطرافه.

وفي المقابل، تعزو شخصيات رسمية ووسائل إعلام مقربة من النظام عدم نشر صور أو تسجيلات حديثة له إلى إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.

رسائل مكتوبة بدلًا من الظهور

ومع عدم قدرة الإيرانيين على تقييم حالة المرشد أو مواقفه بشكل مباشر، أصبحت الرسائل والبيانات المنسوبة إليه الوسيلة الأساسية للتعرف على توجهاته.

وظهر ذلك بوضوح خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عندما فوّض مجتبى خامنئي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتوقيع اتفاق، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن موقفه «من حيث المبدأ» مختلف.

وأثارت هذه العبارة القصيرة تفسيرات متناقضة داخل النظام؛ إذ نفى نائب قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية أن يكون المرشد معارضًا للمفاوضات، بينما رأى مستشار عسكري أن موقفه يعني أن لديه رؤية مختلفة لمسار التفاوض.

«خامنئي شاب من جديد»

في الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية على ترسيخ صورة مجتبى خامنئي باعتباره قائدًا عسكريًا في زمن الحرب، تحت شعار «خامنئي شاب من جديد».

لكن المفارقة، وفق التقرير، أن تصريحات قادة أجانب ساهمت أيضًا في تعزيز الرواية الرسمية بشأن وضعه؛ إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خامنئي على قيد الحياة، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منخرط بصورة كاملة في المفاوضات.

ويؤدي غياب المرشد عن الظهور المباشر إلى نتيجة لافتة: كلما تراجع حضوره العلني، زاد اعتماد النظام الإيراني على قادة الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية لتفسير مواقفه وتحديد اتجاه السياسة الإيرانية.

ومن بين الشخصيات التي برز دورها في هذا السياق قائد القوات الجوية في الحرس الثوري مجيد موسوي، الذي بات جزءًا من منظومة تحديد توجهات القيادة في مرحلة تجمع بين التصعيد العسكري والمسار الدبلوماسي.

وبذلك، يتحول غياب مجتبى خامنئي من مجرد مسألة تتعلق بالظهور الإعلامي إلى لغز سياسي وأمني يثير تساؤلات حول من يملك القرار الحقيقي في طهران، وما إذا كان الغياب مؤقتًا لأسباب أمنية، أم أنه يعكس تطورات أعمق داخل هرم السلطة الإيرانية.

المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي النظام الإيراني غياب خامنئي الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد