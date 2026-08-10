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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتكليف نجوى إبراهيم مسؤولا لملف الإعاقة بالمحافظة

محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتكليف مسؤول لملف الإعاقة بالمحافظة
محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتكليف مسؤول لملف الإعاقة بالمحافظة
شمس يونس

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارا بتكليف مسؤول لملف الإعاقة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاهتمام بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهم ومتابعة احتياجاتهم.

ونص القرار على تكليف نجوى إبراهيم محمد، من العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، مسؤولًا لملف الإعاقة بالمحافظة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويأتي القرار؛ في إطار حرص محافظة الأقصر على دعم ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات المختلفة وتحقيق دمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.

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