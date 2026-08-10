محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتكليف نجوى إبراهيم مسؤولا لملف الإعاقة بالمحافظة

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارا بتكليف مسؤول لملف الإعاقة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاهتمام بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهم ومتابعة احتياجاتهم.

ونص القرار على تكليف نجوى إبراهيم محمد، من العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، مسؤولًا لملف الإعاقة بالمحافظة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويأتي القرار؛ في إطار حرص محافظة الأقصر على دعم ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات المختلفة وتحقيق دمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.