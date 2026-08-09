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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية

محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينتي الأقصر والقرنة
محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينتي الأقصر والقرنة
شمس يونس

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمدينتي الأقصر والقرنة، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية وأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وبدأت جولة المحافظ بمدينة القرنة، حيث تفقد الأعمال النهائية بمشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مرشح مياه الشرب بنجع حبشي، والذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمرشح، بما يسهم في تحسين ضغوط مياه الشرب ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمناطق نجع حبشي، والملاحة، والزمامي، وسيول أبو العينين، وحواجر قامولا.

ووجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمشروع بضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي للموقع، من خلال تركيب بلاط الإنترلوك وتجميل الموقع وطلاء الأسوار الخاصة بالمرشح، بما يتناسب مع أعمال التطوير التي يشهدها المشروع.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة الطريق الزراعي الغربي أمام مدخل الطريق الصحراوي الغربي بمدينة القرنة، موجهًا بتنفيذ أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المظهر العام للمنطقة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدخل.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق الجارية بعدد من المناطق بوسط المدينة، لمتابعة انتظام سير الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، حيث تفقد أعمال مد كابلات الكهرباء الأرضية بشارع مدرسة الأقصر الثانوية بنات بوسط مدينة الأقصر، والتي تستهدف تدعيم شبكات توزيع الكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب الأحمال المستقبلية، بما يتواكب مع التوسعات العمرانية والاحتياجات المتزايدة.

كما تفقد المحافظ أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الكورنيش، والتي تتضمن مد وتدعيم وتحديث شبكات مياه الشرب، بما يسهم في تقوية ضغوط المياه وتحسين كفاءة وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين والمنشآت، كما تابع المحافظ أعمال مد وتحديث خطوط الألياف الضوئية "كابلات الفايبر" التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في سرعة وثبات الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، ورفع المخلفات ونواتج الأعمال أولًا بأول، ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة لتجنب تعارض الأعمال وضمان سرعة الإنجاز.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الإسكان ومديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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