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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورش فنية ولقاءات توعوية وثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان " مخاطر الهجرة الغير شرعية" اوضحت ايفون إيليا ما هي الهجرة الغير شرعية، لماذا يلجأ الشباب للهجرة غير شرعية و مخاطرها و آثارها، اما الجانب الفني أعد ورشة فنية "عالم الألوان" تدريب هويدا أمين، وورشة "دنيا الألوان" تدريب صفاء حسن اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، و بجانب ذلك اقيم أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "عاشقان على نافذة وطن". 



و في سياق متسق أعد قصر ثقافة أرمنت لقاء بعنوان " المرأة المعيلة قصص قوة مسئوليه" أوضح د. النوبي عبد الراضي تمثل المرأة المعيلة نموذجا حيا للصمود والإرادة في مواجهة تحديات الحياة، فهي لا تتحمل مسؤولية رعاية أسرتها فحسب، بل تؤدي أيضا دورا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو زوجة تعول أسرتها بسبب ظروف خاصة.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نفذ نشاط الطفل بثقافة الأقصر محاضرة عن "العنصرية ودورها فى تبديد التلاحم" ألقاها يحيى أحمد وتحدث عن تعريف العنصرية، و دور العنصرية السلبي في هدم المجتمع، و العنصرية اذا اختفت ظهرت الرحمة والعدل، كما أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة رسوم اطفال رسم حر تدريب حجاجية خيري، و أعدت اصبوحة شعرية بعنوان" تفانين فنان" تأليف طاهر البر.

و تتواصل الفاعليات حيث أعد قصر ثقافة بهاء طاهر  محاضرة فنون تشكيلة بعنوان" فن الطباعة "اوضحت إيفون إيليا لويز   المقصود بفن الطباعة، مع ذكر نبذ عن تاريخ فن الطباعة ، و أهمية فن الطباعة و أنواعه، و مقياس فن الطباعة و المعيار الإحترافية لها.

كما  نظم  قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية للأطفال نفذتها هناء يونس أخصائي المكتبة العامة بالقصر.

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