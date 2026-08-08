قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يشن حملات على مخابز العيش السياحي والفينو ويحرر 62 مخالفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز السياحية والإفرنجية العاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين

وتستهدف الحملات الرقابية إحكام السيطرة على الأسواق وضبط حركة تداول الخبز السياحي والفينو، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالتوجيهات والقرارات التموينية، إلى جانب التأكد من إعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح وفي أماكن ظاهرة أمام المواطنين داخل المخابز.

وشملت الحملات التأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار الرسمية المقررة للخبز السياحي والفينو، ورصد أي مخالفات تتعلق بنقص الأوزان أو البيع بأزيد من الأسعار المحددة أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتشمل الأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي ما يلي:

رغيف وزن 80 جراما بسعر 2 جنيه

رغيف وزن 60 جراما بسعر 1.5 جنيه

رغيف وزن 40 جراما بسعر 1 جنيه

كما تم التأكيد على الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة للخبز الفينو

رغيف وزن 50 جراما بسعر 2 جنيه

رغيف وزن 40 جراما بسعر 1.5 جنيه

رغيف وزن 30 جراما بسعر 1 جنيه

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وإداراتها التابعة عن ضبط 62 مخالفة متنوعة بالمخابز السياحية والإفرنجية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار ونقص الأوزان وغيرها من المخالفات التموينية

واتخذت الأجهزة التموينية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات في الحالات التي تستوجب ذلك، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف مواجهة أي مخالفات تموينية وضمان وصول السلع والخبز للمواطنين بالأسعار والأوزان المقررة

وتأتي هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية والتعامل الفوري مع جميع المخالفات بمختلف صورها

كما خصصت الجهات المعنية أرقاما ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، من بينها الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، بالإضافة إلى أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر

وتناشد مديرية التموين المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، خاصة حالات البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو نقص أوزان الخبز، بما يسهم في دعم جهود الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.

الاقصر أخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد