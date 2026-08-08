تموين الأقصر يشن حملات على مخابز العيش السياحي والفينو ويحرر 62 مخالفة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز السياحية والإفرنجية العاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين

وتستهدف الحملات الرقابية إحكام السيطرة على الأسواق وضبط حركة تداول الخبز السياحي والفينو، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالتوجيهات والقرارات التموينية، إلى جانب التأكد من إعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح وفي أماكن ظاهرة أمام المواطنين داخل المخابز.

وشملت الحملات التأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار الرسمية المقررة للخبز السياحي والفينو، ورصد أي مخالفات تتعلق بنقص الأوزان أو البيع بأزيد من الأسعار المحددة أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتشمل الأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي ما يلي:

رغيف وزن 80 جراما بسعر 2 جنيه

رغيف وزن 60 جراما بسعر 1.5 جنيه

رغيف وزن 40 جراما بسعر 1 جنيه

كما تم التأكيد على الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة للخبز الفينو

رغيف وزن 50 جراما بسعر 2 جنيه

رغيف وزن 40 جراما بسعر 1.5 جنيه

رغيف وزن 30 جراما بسعر 1 جنيه

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وإداراتها التابعة عن ضبط 62 مخالفة متنوعة بالمخابز السياحية والإفرنجية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار ونقص الأوزان وغيرها من المخالفات التموينية

واتخذت الأجهزة التموينية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات في الحالات التي تستوجب ذلك، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف مواجهة أي مخالفات تموينية وضمان وصول السلع والخبز للمواطنين بالأسعار والأوزان المقررة

وتأتي هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية والتعامل الفوري مع جميع المخالفات بمختلف صورها

كما خصصت الجهات المعنية أرقاما ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، من بينها الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، بالإضافة إلى أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر

وتناشد مديرية التموين المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، خاصة حالات البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو نقص أوزان الخبز، بما يسهم في دعم جهود الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.