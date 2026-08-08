محافظة الوادي الجديد: غلق الطرق والمدقات غير الرسمية المؤدية لطريق بغداد – الأقصر

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لتنظيم حركة سير المركبات وضمان الالتزام بالعبور من المنافذ الرسمية وتطبيق القانون.

وقالت المحافظة إن الإجراءات شملت غلق كافة الطرق والمدقات الترابية غير الرسمية المؤدية إلى طريق بغداد – الأقصر، مع إلزام جميع أنواع السيارات والمركبات بالعبور من خلال المنفذ الرسمي المخصص لها، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة المركبات ومنع أي محاولات للتهرب من سداد الرسوم والمستحقات المقررة قانونا.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم حركة المرور والحد من أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأهابت المحافظة بجميع السائقين وأصحاب المركبات الالتزام التام بالتعليمات والعبور من المنافذ الرسمية المخصصة، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، دون تهاون، حفاظًا على مقدرات الدولة وصونًا لحقوقها.