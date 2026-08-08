الأقصر تواصل حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة وتوسع نطاق الخدمات الطبية المجانية

تواصل فرق المبادرات الرئاسية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ فعاليات حملة 100 يوم صحة في نسختها الرابعة، من خلال الانتشار بعدد من المراكز والإدارات الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات الكشف والفحص الطبي المجاني للمواطنين والوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار أعمال فرق المبادرات الرئاسية بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية والتيسير على المواطنين، خاصة في المناطق والقرى التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفرق تواصل عملها حاليا من خلال عدد من المواقع التابعة للمديرية، وتشمل إدارة القرنة الصحية وإدارة أرمنت الصحية، إلى جانب فرقة متنقلة تابعة لإدارة إسنا الصحية، ومكتب صحة البياضية، حيث تقدم الفرق حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمواطنين.

وتشمل الخدمات المقدمة أعمال الفحص والكشف المبكر عن الأمراض ضمن المبادرات الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وصرف العلاج وفقا للحالات المستحقة، مع إحالة الحالات التي تستدعي مزيدا من الفحوصات أو التدخل الطبي إلى المستشفيات والجهات الطبية المختصة.

وأشار الدكتور أحمد أبو العطا إلى أن فرق المبادرات تعمل وفقا لخطة محددة لضمان انتظام تقديم الخدمات واستفادة أكبر عدد من المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لأداء الفرق والوقوف على احتياجاتها أولا بأول.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على حرص المديرية على توفير الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الطبية المشاركة في الحملة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة وتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية الصحية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان بالتوسع في برامج الرعاية الصحية والكشف المبكر، وتعزيز وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين في مختلف قرى ومراكز محافظة الأقصر، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.