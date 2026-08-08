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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس فرنسا يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

رئيس وزراء العراق - رئيس فرنسا
رئيس وزراء العراق - رئيس فرنسا

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الزيدي بحث مع ماكرون عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار الزيدي إلى أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، داعيا ماكرون إلى زيارة العراق، والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأكد الزيدي استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الاستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.

وشدد الزيدي على حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها، والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه، مؤكدا أهمية اللجوء إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق، موضحا أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي.

من جانبه، أعرب ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكدا دعم فرنسا لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم بغداد في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

رئيس فرنسا رئيس وزراء العراق التطورات الإقليمية

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