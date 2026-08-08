كيف يتعامل الأبناء مع أب يهين الأم؟ مفتي الجمهورية يوضح

أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي في كيفية تعامل الأبناء مع الأب الذي يسيء إلى الأم، وذلك عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن برّ الأب والإحسان إليه واجب شرعًا ولا يسقط بسبب إساءته أو سوء معاملته.

وأكد مفتي الجمهورية أن العلاقة بين الزوجين في الإسلام قائمة على المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أمرت بحسن معاملة الزوجة ونهت عن إهانتها أو الإساءة إليها بأي شكل.

إهانة الزوج لزوجته أو التعدي عليها حرام شرعا

وبيّن أن إهانة الزوج لزوجته أو التعدي عليها بالقول أو الفعل أمر محرم شرعًا، ويتنافى مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الإحسان والمعاشرة بالمعروف، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثّ على حسن معاملة النساء، وجعل خير الناس من يحسن إلى أهله.

وفيما يتعلق بتصرف الأبناء، شدد مفتي الجمهورية على أن برّ الوالدين من أعظم القربات، ولا يجوز مقابلة إساءة الأب بالإساءة أو العقوق، بل يجب الاستمرار في معاملته بالبر والاحترام، مع الحرص على نصحه بالأسلوب الحسن وفي الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه يمكن للأبناء التدخل بحكمة لوقف الأذى الواقع على الأم، من خلال التلطف في النصح، أو الاستعانة بأحد من أهل الحكمة من الأقارب أو المقربين للإصلاح بين الطرفين، دون تجاوز أو تصعيد يؤدي إلى تفاقم الخلافات.

وأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسرة يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والحكمة، والعمل على نشر قيم الرحمة والاحترام بين أفرادها، بما يحقق التوازن بين برّ الأب والدفاع عن حق الأم.

وأكد مفتي الجمهورية على أن الإصلاح والسعي للخير هو الطريق الأمثل في مثل هذه الحالات، وأن الجمع بين البر والعدل ممكن إذا التزم الأبناء بالحكمة والرفق في التعامل.