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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلال شهر.. «بصمة الوجه» تدخل منظومة خطوط المحمول لمنع تسجيل الشرائح بأسماء الغير

خطوط المحمول
خطوط المحمول
محمد البدوي

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحرك جديد لتشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول في مصر، من خلال تطبيق نظام يعتمد على بصمة الوجه عند التعاقد على أي خط جديد، بهدف التأكد من هوية صاحب الخط وربطه بشكل مباشر ببياناته الشخصية.

 تفعيل النظام الجديد

وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن الاتفاق تم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تفعيل النظام الجديد، بما يسهم في إحكام الرقابة على عملية بيع وتسجيل خطوط المحمول والحد من استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

إجراء جديد عند شراء الخط

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الحصول على خط محمول جديد سيستلزم إجراء التحقق باستخدام بصمة الوجه، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان أن يكون الخط مرتبطًا بالشخص الذي تعاقد عليه فعليًا، وعدم السماح بتسجيله باسم شخص آخر.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة في إجراءات توثيق خطوط المحمول، من خلال الاعتماد على آلية إلكترونية للتحقق من هوية المتعاقد قبل إتمام عملية الحصول على الخط.

التفعيل خلال 25 يومًا

وكشف بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا على استكمال الجانب التقني للمنظومة، موضحًا أن الجهاز أشار إلى إمكانية الانتهاء من التجهيزات الفنية خلال نحو 25 يومًا.

وأضاف أن التقدير الأقرب لبدء التطبيق الفعلي قد يكون خلال شهر، عقب الانتهاء من التجهيزات التقنية المطلوبة وتفعيل النظام بصورة كاملة.

وشدد النائب أحمد بدوي على أن تطبيق بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول يستهدف إحكام منظومة تسجيل الشرائح، والتأكد من صحة بيانات أصحابها، بما يحد من ظاهرة استخدام خطوط محمولة مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

الاتصالات أحمد بدوي لجنة الاتصالات خطوط المحمول تسجيل خطوط المحمول

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