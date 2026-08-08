تاون جاس تعلن السيطرة على كسر بخط الغاز المغذي لنفيشة بالإسماعيلية



أعلنت شركة تاون جاس التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي المغذي لقرية نفيشة بمدينة الإسماعيلية، أسفل كوبري المستقبل، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال تجريف وحفر أسفل ترعة الإسماعيلية دون التنسيق المسبق مع الشركة.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن منظومة التحكم والمراقبة التابعة لها رصدت انخفاضًا ملحوظًا في ضغوط الغاز، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ والمختصين إلى موقع الواقعة، حيث جرى عزل المنظم وتأمين موقع الخط والسيطرة على الموقف بالكامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان السلامة العامة.



وأكدت «تاون جاس» أن الوضع آمن ومستقر تمامًا، ولا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، مشيرة إلى أن أعمال التأمين تمت بصورة عاجلة وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة.



وفي إطار سرعة التعامل مع الواقعة، بدأت الشركة أعمال الإصلاح من خلال تنفيذ تعدية بديلة لخط الغاز، تمهيدًا لإعادة الخط إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أنه قد يترتب على أعمال الإصلاح خروج 3 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي من الخدمة مؤقتًا، وهي:

غازتك أبو عطوة.

ماستر جاس النجدة.

ماستر جاس ميدان فوكسز.



وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وعودة المحطات إلى العمل بصورة طبيعية.



وأكدت شركة تاون جاس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في كسر خط الغاز، مشددة على أن تنفيذ أعمال الحفر أو التجريف أو الإنشاءات بالقرب من شبكات ومرافق الغاز الطبيعي دون التنسيق المسبق مع الشركة يمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة واستمرارية الخدمات.

وناشدت الشركة جميع شركات المقاولات والجهات المنفذة للأعمال ضرورة التنسيق المسبق مع تاون جاس قبل البدء في أي أعمال حفر أو تجريف أو تنفيذ أعمال تعدية، للتأكد من مواقع ومسارات خطوط وشبكات الغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت ومنع وقوع أي أضرار أو تأثيرات على الخدمات.