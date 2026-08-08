صن داونز يرفض عرض الأهلي لضم ثابيلو ماسيكو | تفاصيل

كشفت تقارير صحفية نيجيرية عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع أحد أبرز المواهب في صفوف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع «NigFooty» النيجيري، فإن إدارة ماميلودي صن داونز رفضت عرضًا مقدمًا من النادي الأهلي للحصول على خدمات الجناح الجنوب أفريقي ثابيلو ماسيكو، رغم اهتمام القلعة الحمراء الكبير بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأوضح التقرير أن قرار صن داونز جاء بسبب تمسك الجهاز الفني بخدمات ماسيكو، باعتباره أحد العناصر المهمة في قائمة الفريق، إلى جانب حاجة النادي إلى جميع لاعبيه المميزين استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وأشار الموقع النيجيري إلى أن ثابيلو ماسيكو نال إعجاب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الذي يرى أن اللاعب يمتلك القدرات الفنية والبدنية التي تؤهله لإضافة قوة كبيرة إلى الخط الهجومي للفريق الأحمر.

وحسب التقرير، فإن عموتة طلب من إدارة الأهلي العمل على حسم صفقة ماسيكو، في ظل رغبته في تدعيم مركز الجناح بعنصر يتمتع بالسرعة والقدرة على صناعة الفرص والتحرك في المساحات إلا أن محاولات الأهلي اصطدمت برفض إدارة صن داونز التفريط في اللاعب، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع تطلعات النادي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والمسابقات الإفريقية.

ويواصل الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات لتلبية احتياجات عموتة، بالتزامن مع استعداد الفريق للموسم الجديد والمنافسة على الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعاقد مع كلا من سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار وعلي محمود وعبدالله أقطاي من إنبي.