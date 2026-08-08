وائل جمعة يكشف حقيقة تجديد عقدي إمام عاشور وشوبير مع الأهلي.. خاص

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تجديد الثنائي إمام عاشور ومصطفى شوبير ثنائي الفريق الأحمر بشكل رسمي كما تردد في الساعات الماضية.

ونفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريح خاص لصدى البلد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الثنائي إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ومصطفى شوبير، حارس المرمى، بشأن تمديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن المفاوضات مع اللاعبين ما زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء بشكل رسمي من جميع التفاصيل الخاصة بالعقود الجديدة، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة النادي حريصة على استمرار الثنائي ضمن صفوف الفريق، باعتبارهما من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيل الأهلي.

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دخل محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم، رغم صغر سنه، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة خلال مشاركاته في الدوري المصري.

ويعد محمود صلاح من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت مع غزل المحلة، خاصة أنه من مواليد عام 2007، ورغم حداثة سنه، حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، ونجح في استغلالها بشكل لافت، ليجذب أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

شارك محمود صلاح مع غزل المحلة في 23 مباراة بالدوري، بدأ 14 مباراة منها بشكل أساسي، وهو رقم يعكس الثقة التي حصل عليها اللاعب من الجهاز الفني، خاصة بالنظر إلى صغر سنه مقارنة بالمنافسة على حجز مكان في تشكيل الفريق الأول.

ونجح اللاعب الشاب خلال مشاركاته في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 7 أهداف خلال الموسم.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاعب من مواليد 2007، خاصة أن محمود صلاح لم يكتفِ بالمشاركة واكتساب الخبرات مع الفريق الأول، لكنه نجح أيضًا في تقديم مردود هجومي واضح والمساهمة في صناعة الفارق خلال المباريات التي شارك بها.