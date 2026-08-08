آيفون 18 برو ماكس.. 12 سببا قد تجعلك تنتظر هاتف آبل الجديد

تستعد شركة آبل، وفقا للتسريبات والتوقعات المتداولة، للكشف عن سلسلة آيفون 18 برو الجديدة في 9 سبتمبر المقبل، وبينما قد لا يبدو التصميم الخارجي مختلفا بصورة جذرية للوهلة الأولى، فإن التحديثات الداخلية المرتقبة قد تجعل هواتف Pro الجديدة واحدة من أكبر قفزات آبل في سنوات.

وتشير التسريبات إلى أن آبل تعمل على مجموعة من التحسينات، من بينها شريحة بمعمارية تصنيع 2 نانومتر، وكاميرات أكثر تطورا، وبطارية أكبر، إلى جانب تقليص حجم الجزيرة الديناميكية، وفي المقابل، قد تأتي هذه الترقيات بسعر أعلى.

وتشير تقارير إلى أن أسعار سلسلة آيفون 18 برو قد ترتفع مقارنة بالجيل الحالي، وإذا صحت هذه التوقعات، فقد يتجاوز سعر iPhone 18 Pro سعر إطلاق iPhone 17 Pro، بينما قد يتخطى iPhone 18 Pro Max سعر إطلاق iPhone 17 Pro Max.

وإذا كنت تمتلك بالفعل iPhone 17 Pro Max، فالسؤال الأهم هو: هل يستحق الجيل الجديد الانتظار؟، فيما يلي نستعرض 12 سببا قد تجعل آيفون 18 برو ماكس خيارا يستحق الانتظار.

آيفون 18 برو ماكس

1. بطارية أكبر: تظل عمر البطارية من أبرز أولويات مستخدمي الهواتف الذكية، ويبدو أن آبل تستعد لمعالجة هذه النقطة بشكل أكبر في الجيل الجديد.

وتشير التقارير إلى أن آيفون 18 برو ماكس قد يأتي ببطارية أكبر بنحو 10% مقارنة بسابقه، ووفقا للتسريبات، قد تصل سعة البطارية في النسخة التي تعتمد على eSIM فقط إلى 5425 مللي أمبير في الساعة، مقابل نحو 5088 مللي أمبير في الساعة في iPhone 17 Pro Max.

2. شريحة أسرع وأكثر كفاءة: من المتوقع أن تكون سلسلة آيفون 18 برو أول هواتف آبل التي تعمل بمعالج A20 Pro الجديد، والذي يشاع أنه سيصنع باستخدام تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC، ويمثل ذلك تطورا عن شريحة A19 Pro المصنوعة بتقنية 3 نانومتر والمتوقعة في طرازات iPhone 17 Pro.

3. فتحة عدسة متغيرة ستنال إعجاب محبي التصوير: قد يكون أحد أبرز التحديثات المرتقبة هو إضافة نظام فتحة عدسة متغيرة إلى الكاميرا الرئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل.

وعلى عكس هواتف آيفون الحالية التي تعتمد على فتحة عدسة ثابتة، يمكن للنظام الجديد أن يمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى العدسة.

آيفون 18 برو ماكس

4. تحسينات ضخمة في منظومة الكاميرات: قد لا تقتصر تحديثات التصوير على فتحة العدسة المتغيرة، حيث تشير تقارير متخصصة إلى أن آبل تخطط لأكبر ترقية لمكونات الكاميرات منذ سنوات، مع توقعات بزيادة حجم وحدة الكاميرا الرئيسية، إلى جانب إدخال تحسينات على الكاميرا المقربة Telephoto، وقد ينعكس ذلك على جودة التقريب والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5. جزيرة ديناميكية أصغر: قد تقترب أبل أخيرا من تقليص حجم الجزيرة ديناميكية التي قدمتها للمرة الأولى مع iPhone 14 Pro، وتشير التسريبات إلى أن الشركة قد تنقل مكون إضاءة الأشعة تحت الحمراء الخاص بنظام Face ID إلى أسفل الشاشة، وهو ما يسمح بتقليص حجم الفتحة ذات الشكل البيضاوي.

6. شاشة بتقنية LTPO+: من المتوقع أن تظل أحجام الشاشات دون تغيير، عند 6.3 بوصة لطراز Pro و6.9 بوصة لطراز Pro Max، ولكن آبل قد تنتقل إلى تقنية شاشات أحدث تحمل اسم LTPO+، والتي يُتوقع أن توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما قد يساعد على إطالة عمر البطارية مع الحفاظ على معدلات التحديث السلسة التي توفرها تقنية ProMotion.

7. مودم C2 الجديد: تواصل آبل، وفقا للتوقعات، تقليل اعتمادها على موردي المودم الخارجيين من خلال الجيل الثالث من مودمها المطور داخليا C2، ومن المتوقع أن يوفر المودم الجديد سرعات أعلى لشبكات 5G، واستقرارا أفضل للإشارة، إلى جانب كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة.

8. اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية: من بين المزايا التي تتردد في التسريبات أيضا إمكانية دعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية، وإذا صحت هذه التقارير، فقد يتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات الإنترنت حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الاتصالات التقليدية أو شبكات Wi-Fi، وهو ما قد يجعل الميزة مفيدة أثناء السفر وفي حالات الطوارئ.

9. شريحة لاسلكية جديدة: قد تضم هواتف iPhone 18 Pro أيضا شريحة الاتصالات اللاسلكية الجديدة N2 من آبل، ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن طبيعة التحسينات التي ستقدمها، فمن المتوقع أن تساهم الشريحة في تطوير أداء Wi-Fi وBluetooth والاتصالات اللاسلكية عموما، استكمالا لما قدمته شريحة N1 في طرازات آيفون الأحدث.

10. ألوان جديدة وتصميم أكثر أناقة: لا يتوقع أن تقدم آبل تغييرا جذريا في تصميم iPhone 18 Pro Max، لكن بعض التحسينات الشكلية قد تكون حاضرة، وتشير التسريبات إلى ألوان جديدة محتملة، من بينها الأحمر الداكن، والأزرق الفاتح، والرمادي الداكن، والفضي، مع توقعات بالتخلي عن بعض الألوان الحالية مثل البرتقالي الكوني والأزرق الداكن.

11. زر تحكم بالكاميرا بتصميم أبسط: قد يحصل زر Camera Control أيضا على إعادة تصميم، وبحسب التسريبات، قد تتخلى أبل عن حساسية اللمس وردود الفعل اللمسية في الزر، مع الإبقاء على أدوات التحكم التي تعتمد على الضغط.

12. تصميم أكثر سمكا قليلا: قد تأتي البطارية الأكبر بتنازل بسيط من جانب التصميم، وتشير التقارير إلى أن iPhone 18 Pro Max قد يكون أكثر سمكا قليلا من كل من iPhone 17 Pro Max وiPhone 18 Pro العادي.