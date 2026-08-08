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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء حديقة أحمد عرابي بميت غمر لافتتاحها

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة الإشغالات ومستوى النظافة العامة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء الميداني والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى اللائق، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

و تفقد عددا من الشوارع والميادين كما تابع أعمال إنشاء حديقة أحمد عرابي بالمدينة، وأكد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتنسيق الكامل مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية لرفع أي إشغالات أو مخالفات فور ظهورها، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على المستوى الحضاري للشوارع، وحسن توزيع معدات الحملة الميكانيكية لتشمل جميع مناطق المدينة.

وأكد  "مرزوق" أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتحسين للمرافق وإنشاء الحدائق والميادين يتطلب تعاون الجميع، وأن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بعدم إشغال الأرصفة والشوارع وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مؤكدا أن النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك حضاري يعكس وعي المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على المظهر العام أو تعوق حركة المواطنين.

الدقهلية محافظه ميت غمر

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