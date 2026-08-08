إنشاء ضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس.. الافتتاح قريبا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته الممتدة، أعمال التشطيبات النهائية بضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس مركز ميت غمر، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس المركز، وأكد على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالضريح، لافتتاحه رسميا في أقرب وقت، وأكد أن الشيخ الشعراوي يمثل قيمة وقامة ليس على مستوى مصر والدقهلية فحسب، بل بين دول العالم العربي والإسلامي، لما قدمه من أحاديث دينية منفتحة وجهده الوفير في تفسير القرآن الكريم.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لعطائهم المتميزة وجهودهم خلال مسيرته