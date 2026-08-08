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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عثروا على جثمانه بعد يوم طافياً.. تفاصيل وفاة طفل فرقا في بيارة زراعية بالمنوفية

الطفل
الطفل

لقي طفل مصرعه أثر سقوطه داخل بالوعة صرف زراعي بمركز قويسنا وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأكد الأهالي وفاة الطفل محمد طارق 6 سنين بعد سقوطه في بالوعة زراعي، وذلك بعد محاولة البحث عن الطفل بعد اختفاءه حيث فوجئت أسرته بجثمانه طافيا في بالوعة الصرف الزراعي. 

وأوضح الأهالي أن كاميرات المراقبة كشفت الواقعة حيث كان يسير الطفل حاملا جوال بلاستيك وتبين سقوطه داخل بالوعة الصرف الزراعي وسط حالة من الحزن بين الجميع. 

وتابع الأهالي ان أسرة الطفل بحثت عنه لمدة يوم ليظهر الجثمان في ثاني يوم طافيا في بالوعة الصرف الزراعي. 

واضافت الام ان الاب هو من تدخل لانتشال الطفل محمد وكان سيغرق معه بسبب عمق البالوعة الا انها تدخلت وانتشلت جثمان الطفل معه وتم نقله لمستشفى قويسنا العام في الثلاجة حتى تم تحويله للطب الشرعي 

أكدت والدة الطفل ان هذه الواقعة لم يكن احد يتخيلها كما لو يتخيلوا ان البيارة قد تكون عميقة بهذا العمق الذي قد يتسبب بوفاة طفل في عمر 6 سنوات، وتم دفن الجثمان يوم الخميس بعد اذان المغرب اي بعد يومين من وفاته. 

المنوفية محافظة المنوفية وفاة طفل فرقا بيارة

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