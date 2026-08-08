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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أثناء عودتهم من العمل.. إصابة 12 عاملًا في انقلاب تروسيكل على صحراوي سمالوط بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط شمال المنيا، حادث انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من العمال في أثناء عودتهم إلى إحدى المزارع، ما أسفر عن إصابة 12 عاملًا بإصابات متفاوتة ، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم   وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بحادث انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من العمال في أثناء عودتهم إلى إحدى المزارع، ما أسفر عن إصابة 12 عاملًا بإصابات متفاوتة، بالقرب من مدخل دير العذراء حيث اختل توازن التروسيكل وانقلب في أثناء سيره بالطريق، لتنتقل على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، والتعامل مع المصابين.

وأفادت المعلومات الأولية أن المصابين جميعهم من مركز مطاي، وكانوا يستقلون تروسيكل الا انه تعرض للانقلاب، ما تسبب في إصابتهم بإصابات تراوحت شدتها بين المتوسطة والخطيرة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، وسط متابعة لحالتهم الصحية من الفرق المعنية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

المنيا حادث الطريق الصحراوي إصابة

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