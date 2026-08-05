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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخلافات أسرية.. القبض على شخص لاتهامه بإنهاء حياة زوج شقيقته بالمنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم
ايمن رياض

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على شخص لاتهامه بإنهاء حياة زوج شقيقته لخلافات أسرية، بعدما سدد له طعنة بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بحي جنوب مدينة المنيا، ووجود شخص مصاب بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية اندلعت بين المجني عليه وشقيق زوجته على خلفية خلافات أسرية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الصدر، ما أسفر عن إصابته بإصابة بالغة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في محاولة لإسعافه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته فور وصوله، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم.
 

المنيا حادث القبض خلافات

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