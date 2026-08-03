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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا الأهلية: هدفنا خريج يمتلك المهارات الرقمية والعملية والمنافسة في سوق العمل

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية
ايمن رياض

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية،  أن الهدف من إنشاء جامعات الجيل الرابع لا يقتصر على تقديم برامج أكاديمية حديثة، وإنما يمتد إلى بناء بيئة تعليمية متطورة وذكية تُسهم في إعداد طالب قادر على التعامل مع متغيرات المستقبل.

وقال ان الجامعة الاهلية تعمل على بناء منظومة متكاملة تدمج بين التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والعملية التي تمكنها من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الجامعة تمتلك بنية تحتية تعليمية ومعملية متطورة، تضم 72 معملًا تم تجهيزها لخدمة مختلف البرامج والتخصصات، بما يوفر للطلاب بيئة تدريبية وتطبيقية تواكب التطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن القطاع الطبي يحظى بإمكانات متقدمة، حيث تضم كلية الطب البشري 19 معملًا متخصصًا تشمل معامل التشريح، والميكروبيولوجي، والباثولوجي، والمعمل المركزي، إلى جانب تجهيزات تعليمية وتدريبية تضم 172 نموذجًا تشريحيًا و72 محاكيًا طبيًا و111 ميكروسكوبًا، من بينها ميكروسكوب ماسح و10 ميكروسكوبات رقمية، بما يتيح للطلاب التدريب العملي وفق أحدث الأساليب التعليمية.

وفي كلية طب الأسنان، تم تجهيز 14 معملًا متخصصًا، إلى جانب 40 وحدة تماثلية، ووحدة لضغط الهواء تتيح تشغيل 90 وحدة إضافية، فضلًا عن معامل المحاكاة والميكروسكوبات الضوئية، بما يعزز قدرة الطلاب على اكتساب المهارات الإكلينيكية والتطبيقية في بيئة تدريبية تحاكي الواقع العملي.

كما تضم كلية الصيدلة 20 معملًا متخصصًا تغطي مختلف مجالات الدراسة والتطبيق، بدءًا من العقاقير والكيمياء الحيوية، وصولًا إلى الصيدلة الإكلينيكية، بما يتيح للطلاب التدريب على الجوانب المعملية المختلفة المرتبطة بالممارسة الصيدلية الحديثة.

وفي كلية العلاج الطبيعي، جرى توفير معمل متكامل للعلاج الكهربي، يضم أحدث أجهزة الموجات التصادمية والليزر عالي الشدة وأجهزة قياس مدى الحركة، إلى جانب العمل على تجهيز 3 معامل جديدة لدعم العملية التعليمية والتدريبية بالكلية.

مشيرًا إلى أن كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي تضمان 18 معملًا متخصصًا، بما يدعم الجانب التطبيقي للبرامج الدراسية.
 

المنيا جامعة المنيا الأهلية البرامج الكليات

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