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ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

العاطل
العاطل
محمد بدران

أحالت نيابة شرق القاهرة عاطلًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاح القضاة، في محاولة لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذًا وقدرة على إنهاء مصالحهم مقابل الحصول على أموال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهم قبل القبض عليه، ظهر خلاله وهو يشير إلى مجموعة كبيرة من المستندات قائلاً: "ادعولي يا أخواتي.. أنا طالع على المنصة دلوقتي شايفن ده كله شغل عندى "، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته أمام متابعيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، إلى جانب ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بعد اتهام الموظفين بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدته على انتحال صفة قاضٍ.

وكشفت التحريات أن المتهم اتفق مع الموظفين على الدخول إلى المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل، وتصوير مقاطع فيديو وصور له داخل قاعة المحكمة وهو يجلس على المنصة مرتديًا الوشاح الخاص بالقضاة، ثم نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل تلك المقاطع لإيهام المواطنين بأنه يعمل في السلك القضائي ولديه القدرة على إنهاء الإجراءات والمصالح المختلفة، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية من بعض الضحايا.

وتبين أن الواقعة انكشفت بعد نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منه عقب إيهامه بأنه قاضٍ وقادر على إنهاء بعض الإجراءات لصالحه.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي المتهمين في القضية.

انتحال صفة قاضي المنصة القبض علي منتحل صفة

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