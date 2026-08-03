ماتت بالسكتة.. وفاة أم لطفلين خوفا على أولادها من الزلزال في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم حالة من الحزن بعد خبر وفاة شابة بسكتة قلبية بسبب خوفها من الزلزال، وخوفها على أولادها.

وقال شقيق المتوفاة لـ " صدى البلد" انها تدعي بسمة سمير من مدينة قويسنا تبلغ من العمر 30 عاما متزوجة ومعها طفلين أحدهما يبلغ 8 سنوات والاخر 4 سنوات ونصف، وأكد انها لم تكن تعاني من اي مرض.

وقال ان شقيقته عند شعورها بلحظات الزلزال الأولى ركضت لتحمي أولادها وبالفعل حضنت أولادها واستلقت على الأرض لكنها توفت في تلك اللحظة بسكتة قلبية نتيجة خوفها.

وأكدت الأسرة أن الراحلة لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية معروفة قبل الواقعة، مشيرين إلى أن ما حدث كان مفاجئًا، وأنها كانت تتمتع بصحة جيدة، لكن قلبها لم يتحمل الخضة والخوف على عيالها.

وتم وداعها الاخير داخل المدينة اليوم وسط حزن كبير من اسرتها واحباءها، وانتشرت كلمات النعي منذ معرفة خبر وفاتها، وخيم الحزن على محافظة المنوفية بالكامل.