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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يضع حجر أساس مبني "الطوارئ الجديد" بمستشفى بركة السبع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

وضع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بوضع حجر أساس مبني جديد(الإستقبال والطوارئ التخصصي) بمستشفى بركة السبع المركزي، على مساحة 1000 م2 باستثمارات 60 مليون جنيه  بالمشاركة المجتمعية من شركة "إم أى جى" المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات.

رافقه  الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ،الدكتور أحمد موافى مدير المستشفى، رجل الأعمال طه منصور (شركة إم أى جى)  ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ ، صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

 اطلع محافظ المنوفية علي ماكيت الموقع العام للمبني الجديد، وأستمع لشرح مفصل عن مكونات المشروع والذي يضم 140أسرة ويشمل أقسام (أشعة عادية ،مقطعية ،رنين مغناطيسي )بالإضافة إلي قسطرة القلب وعناية عامة وعناية قلب وعناية حروق ،5 غرف عمليات ،50ماكينة كلي صناعي ،صيدليات ، مخازن مستلزمات 

 وكلف المحافظ رئيس المدينة بتسهيل كافة الإجراءات وإنهاء الموافقات والتراخيص اللازمة تمهيداَ للبدء الفوري في أعمال التنفيذ، مشيراّ انه سيتم رفع كفاءة المبني القديم للمستشفى وتطويره بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير الصروح الطبية للمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، فضلاً عن توفير خدمات علاجية متخصصة وفق أحدث المعايير، فيما قدم الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المبذولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

 وافتتح محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة العناية المتوسطة والعامة بمستشفى بركة السبع المركزي، حيث تفقد المكونات والتجهيزات الطبية الحديثة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الاستيعابية للعناية والإمكانات المتوفرة بها، وأطمئن علي مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ،مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

 وخلال جولته، تفقد المحافظ موقع مقترح علي مساحة 612م2 (مدخل بركة السبع اتجاه طنطا) ، لاستغلاله في إقامة  مبنى جديد لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي للارتقاء بالقطاع وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية لمرضي التأمين ، وكلف المحافظ التأمين الصحي بإجراء المعاينة علي الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تخصيص الموقع لتلبية احتياجات المواطنين .

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي المطور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للوقوف على مدى انتظام سير العمل ومتابعة أخر مستجدات الأعمال بملف التصالح على مخالفات البناء، وشدد المحافظ علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية بركة السبع مستشفي بركة السبع

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