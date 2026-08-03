لامس أجزاءً من جسدها.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بالقاهرة وتهديدها بإلحاق الأذى بها لقيامها بتصويره.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29 / يوليو المنقضى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول قام أحد الأشخاص بالتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء من جسدها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

