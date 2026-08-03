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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره

فينيسيوس لاعب ريال مدريد
فينيسيوس لاعب ريال مدريد
إسراء أشرف

يستعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لبدء مرحلة جديدة مع ريال مدريد، مع عودته إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملف تجديد عقده، الذي لا يزال يراوح مكانه بسبب استمرار الخلاف المالي بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرازيلي أنهى عطلته الصيفية، التي جاءت عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، حيث قضى إجازته بين جامايكا والبرازيل، قبل أن يعود إلى العاصمة الإسبانية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس استغل فترة الراحة لإجراء تعديل تجميلي بسيط في منطقة الذقن، قبل استئناف تدريباته مع الفريق.

ورغم ابتعاده عن الملاعب خلال الإجازة، ظل مستقبل اللاعب حاضرًا بقوة داخل أروقة ريال مدريد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2027، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في ملف استمراره مع النادي.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد تتمسك بعرضها لتجديد العقد مقابل 20 مليون يورو سنويًا، بينما يطالب ممثلو اللاعب بالحصول على 30 مليون يورو في الموسم، ليصبح ضمن أعلى اللاعبين أجرًا داخل الفريق، على غرار كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات توقفت مؤقتًا بسبب مشاركة فينيسيوس في كأس العالم، إلا أن الإدارة تستعد لعقد اجتماع جديد مع اللاعب عقب عودته، في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي حال استمرار الخلاف، فإن ريال مدريد يدرس أكثر من خيار، سواء إقناع اللاعب بقبول العرض الحالي، أو فتح الباب أمام رحيله حال وصول عرض مناسب، أو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده مع احتمالية مغادرته مجانًا بعد انتهاء ارتباطه بالنادي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل فينيسيوس، إذ تسعى إدارة ريال مدريد لإنهاء هذا الملف قبل أن يتحول إلى أزمة تؤثر على استقرار الفريق خلال الموسم الجديد.

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