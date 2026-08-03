رئيس مجلس الدولة: نمضي بخطى ثابتة باتجاه الرقمنة لتيسير إجراءات التقاضي

قال رئيس مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب إن المجلس يمضي بخطى ثابتة باتجاه التحول الرقمي واعتماد أساليب العمل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التحتية المعلوماتية أصبح ركيزة أساسية تُعين القضاة على أداء رسالتهم بدقة وسرعة وفاعلية، وتواكب متطلبات العصر الحديث في تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، مع رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري؛ لمتابعة واستعراض سير العمل في الدوائر، وبحث المقترحات التي من شأنها تيسير العمل وإزالة العقبات على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره العميق للجهود المضنية التي يبذلها مستشارو دوائر محكمة القضاء الإداري في سبيل إرساء دعائم الحق والقانون، مؤكدا دورهم المشهود في تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمع.

وأشاد بمعدلات ونسب إنجاز القضايا المتميزة خلال المدة الماضية، موضحا أن هذا الإنجاز يعكس تفانيا وإخلاصا في أداء الأمانة القضائية الملقاة على عاتقهم، مما يسهم بشكل مباشر في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة.



