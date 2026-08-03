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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل برجر لحم مشوى.

طريقة عمل برجر لحم مشوي..



المقادير:
كيلو لحم مفروم
نصف حبة بصل مفرومة فرم ناعم
2 معلقة صغيرة من صوص ورسترشاير
2 معلقة صغيرة صويا صوص
معلقة صغيرة ثوم بودر
رشة فلفل اسود
6 شرائح جبن شيدر
6 رغيف خبز برجر



طريقة التحضير لعمل البرجر المشوى:


- حمي الشواية على درجة حرارة عالية.
- في طبق اخلطي اللحم المفروم، البصل، صلصة ورسترشاير، صلصة الصويا، الثوم البودر والفلفل الاسود.
- شكلي الخليط لـ 6 إقراص برجر وخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة.
- إشوي البرجر لحد ما يستوي ينضج من النحيتين.
- سخني الخبز الشواية وحطي شرائح الجبن على أقراص البرجر وهي لسه سخنة وحطي الخس والخضراوت اللي تحبيها وقدميه مع البطاطس المقلية أو السلطة المفضلة.

طريقة عمل برجر لحم مشوي برجر لحم برجر برجر مشوى

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طريقة عمل برجر لحم مشوي

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