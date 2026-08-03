قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل برجر لحم مشوى.
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
المقادير:
كيلو لحم مفروم
نصف حبة بصل مفرومة فرم ناعم
2 معلقة صغيرة من صوص ورسترشاير
2 معلقة صغيرة صويا صوص
معلقة صغيرة ثوم بودر
رشة فلفل اسود
6 شرائح جبن شيدر
6 رغيف خبز برجر
طريقة التحضير لعمل البرجر المشوى:
- حمي الشواية على درجة حرارة عالية.
- في طبق اخلطي اللحم المفروم، البصل، صلصة ورسترشاير، صلصة الصويا، الثوم البودر والفلفل الاسود.
- شكلي الخليط لـ 6 إقراص برجر وخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة.
- إشوي البرجر لحد ما يستوي ينضج من النحيتين.
- سخني الخبز الشواية وحطي شرائح الجبن على أقراص البرجر وهي لسه سخنة وحطي الخس والخضراوت اللي تحبيها وقدميه مع البطاطس المقلية أو السلطة المفضلة.