قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل برجر لحم مشوى.

طريقة عمل برجر لحم مشوي..





المقادير:

كيلو لحم مفروم

نصف حبة بصل مفرومة فرم ناعم

2 معلقة صغيرة من صوص ورسترشاير

2 معلقة صغيرة صويا صوص

معلقة صغيرة ثوم بودر

رشة فلفل اسود

6 شرائح جبن شيدر

6 رغيف خبز برجر





طريقة التحضير لعمل البرجر المشوى:



- حمي الشواية على درجة حرارة عالية.

- في طبق اخلطي اللحم المفروم، البصل، صلصة ورسترشاير، صلصة الصويا، الثوم البودر والفلفل الاسود.

- شكلي الخليط لـ 6 إقراص برجر وخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة.

- إشوي البرجر لحد ما يستوي ينضج من النحيتين.

- سخني الخبز الشواية وحطي شرائح الجبن على أقراص البرجر وهي لسه سخنة وحطي الخس والخضراوت اللي تحبيها وقدميه مع البطاطس المقلية أو السلطة المفضلة.