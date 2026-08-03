طريقة عمل الأرز بلبن بطريقة المحلات.. قوام كريمي وطعم غني بخطوات سهلة

الأرز بلبن من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه الكريمي وقوامه الناعم، لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره بنفس مذاق المحلات، دون الحاجة إلى مكونات معقدة. ويمكن إعداد الأرز بلبن في المنزل بسهولة مع بعض الأسرار التي تمنحه الطعم الغني والقوام المتماسك.

مقادير الأرز بلبن بطريقة المحلات

كوب أرز مصري مغسول.

لتر ونصف حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة).

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة قشطة أو كريمة (اختياري لمذاق أغنى).

رشة ملح.

مكسرات أو قرفة للتزيين حسب الرغبة.



طريقة التحضير

1. يغسل الأرز جيدًا ثم يوضع في قدر مع كوبين من الماء ويُترك حتى ينضج ويتشرب الماء بالكامل.



2. يضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر على نار هادئة.



3. يضاف السكر ورشة الملح، ويُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان.



4. يذاب النشا في نصف كوب حليب بارد، ثم يُضاف إلى الخليط مع التقليب حتى يزداد سمك القوام.



5. تضاف الفانيليا والقشطة في النهاية، ويُقلب الخليط لمدة دقيقتين.



6. يوضع الأرز بلبن في أطباق أو فخار، ويمكن إدخاله الفرن لدقائق حتى يكتسب وجهًا ذهبيًا كما في المحلات، أو يُقدم باردًا بعد تبريده في الثلاجة.

أسرار نجاح الأرز بلبن

استخدام حليب كامل الدسم يمنح الحلوى قوامًا كريميًا غنيًا.

الطهي على نار هادئة مع التقليب المستمر يمنع تكتل الأرز أو احتراق الحليب.

إضافة النشا تساعد في الحصول على قوام متماسك يشبه المحلات.

يمكن إضافة القشطة أو ملعقة من الزبدة في النهاية للحصول على مذاق أكثر ثراءً.

يزين بالمكسرات أو القرفة أو الزبيب حسب الرغبة قبل التقديم.



بهذه الخطوات البسيطة يمكنك تحضير الأرز بلبن في المنزل بمذاق وقوام لا يقلان عن أشهر محلات الحلويات، مع إمكانية تقديمه ساخنًا أو باردًا حسب التفضيل.