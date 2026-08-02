طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق.. وجبة شهية بطعم المحلات

إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين قرمشة الفطير وحشوة السجق الغنية بالنكهات، فإن الفطير المشلتت بالسجق من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات

500 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ماء دافئ للعجن.

زبدة أو سمنة لدهن الفطير.



للحشوة:

300 جرام سجق بلدي مقطع شرائح.

بصلة متوسطة شرائح.

فلفل ألوان أو أخضر مقطع.

ثمرة طماطم صغيرة مكعبات (اختياري).

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

رشة فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

شطة حسب الرغبة.

جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة (اختياري).



طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة، ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.



2. اعجني لمدة 8 إلى 10 دقائق، ثم غطيها واتركيها تختمر لمدة ساعة.



3. في مقلاة، شوحي البصل والفلفل في قليل من الزيت، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.



4. أضيفي الصلصة والطماطم والتوابل واتركي الخليط حتى تتجانس النكهات، ثم ارفعيه من النار واتركيه يبرد قليلًا.



5. قسمي العجينة إلى كرات، وافردي كل كرة مع دهنها بالسمنة أو الزبدة، ثم اطويها عدة مرات للحصول على طبقات.



6. افردي العجين مرة أخرى، وضعي الحشوة في المنتصف، ويمكن إضافة الجبن إذا رغبتِ.



7. أغلقي الفطيرة جيدًا، ثم افرديها برفق.



8. اخبزيها في فرن ساخن على حرارة 220 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، مع تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة إذا لزم الأمر.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي السمنة بين الطبقات للحصول على فطير مورق ومقرمش.

لا تكثري من الحشوة حتى لا تخرج أثناء الخبز.

قدمي الفطير ساخنًا مع المخلل أو سلطة الطحينة للحصول على وجبة متكاملة.