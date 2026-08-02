قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات
علامات جلطة القلب .. أعراض لا يجب تجاهلها ومتى يصبح ألم الصدر حالة طارئة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق.. وجبة شهية بطعم المحلات

فطير مشلتت بالسجق
فطير مشلتت بالسجق
ريهام قدري

إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين قرمشة الفطير وحشوة السجق الغنية بالنكهات، فإن الفطير المشلتت بالسجق من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات

500 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ماء دافئ للعجن.

زبدة أو سمنة لدهن الفطير.


للحشوة:

300 جرام سجق بلدي مقطع شرائح.

بصلة متوسطة شرائح.

فلفل ألوان أو أخضر مقطع.

ثمرة طماطم صغيرة مكعبات (اختياري).

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

رشة فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

شطة حسب الرغبة.

جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة (اختياري).


طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة، ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.


2. اعجني لمدة 8 إلى 10 دقائق، ثم غطيها واتركيها تختمر لمدة ساعة.


3. في مقلاة، شوحي البصل والفلفل في قليل من الزيت، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.


4. أضيفي الصلصة والطماطم والتوابل واتركي الخليط حتى تتجانس النكهات، ثم ارفعيه من النار واتركيه يبرد قليلًا.


5. قسمي العجينة إلى كرات، وافردي كل كرة مع دهنها بالسمنة أو الزبدة، ثم اطويها عدة مرات للحصول على طبقات.


6. افردي العجين مرة أخرى، وضعي الحشوة في المنتصف، ويمكن إضافة الجبن إذا رغبتِ.


7. أغلقي الفطيرة جيدًا، ثم افرديها برفق.


8. اخبزيها في فرن ساخن على حرارة 220 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، مع تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة إذا لزم الأمر.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي السمنة بين الطبقات للحصول على فطير مورق ومقرمش.

لا تكثري من الحشوة حتى لا تخرج أثناء الخبز.

قدمي الفطير ساخنًا مع المخلل أو سلطة الطحينة للحصول على وجبة متكاملة.

فطير فطيرة بالسجق فطير مشلتت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

مهرجان جرش

الرقص الروسي والدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في يومه العاشر

مهرجان جرش

المسرح الشمالي يختتم آخر فعاليّاته الثقافية في جرش الـ40

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد