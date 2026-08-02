وزير العدل يُشدّد على حُسن معاملة المواطنين خلال افتتاح محكمة بورفؤاد: «المحكمة مُميكنة بنسبة 100%»

قصَّ المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الأحد، شريط افتتاح مجمع محاكم بورفؤاد الجديد بمحافظة بورسعيد، إيذانًا ببدء العمل بالصرح القضائي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل والهيئات القضائية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير العدل يُشدّد على حسن معاملة المواطنين خلال افتتاح محكمة بورفؤاد: المحكمة مميكنة بنسبة 100%

وتفقد وزير العدل قاعات المحاكم والجلسات ومختلف أقسام المبنى، واطلع على منظومة العمل والتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي جرى توفيرها لخدمة المتقاضين، مؤكدًا أن المحكمة مميكنة بنسبة 100%، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع المستشار محمود الشريف إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل داخل المجمع والخدمات التي يقدمها، كما تابع دورة العمل بالمكاتب المختلفة، ومدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين والمتقاضين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد وزير العدل، خلال جولته بالمجمع، ضرورة حسن معاملة المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم، مشددًا على أن تطوير المنشآت القضائية وميكنتها يستهدف في المقام الأول الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق العدالة الناجزة.

وضم المجمع محكمة بورفؤاد الجزئية التابعة لمحكمة بورسعيد الابتدائية، ومحكمة بورفؤاد للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلى جانب مقر نيابة بورفؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بورسعيد الكلية، بما يتيح تقديم عدد من الخدمات القضائية لأهالي بورفؤاد من خلال مقر واحد.

ويقع مجمع محاكم بورفؤاد الجديد بشارع المعتصم بالله أمام نادي جامعة بورسعيد بنطاق قسم أول بورفؤاد، وجاء افتتاحه ضمن خطة تطوير وميكنة المنشآت القضائية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.