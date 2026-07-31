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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنشطة كبيرة في بورسعيد .. ندوات لسلامة الأسرة.. متابعات ميدانية للصحة والإرشاد الزراعي.. مسابقات رياضية.. وإنقاذ عائلة من التشرد

بورسعيد || ندوات لسلامة الأسرة، متابعات ميدانية للصحة والإرشاد الزراعي، مسابقات رياضية، وإنقاذ أسرة من التشرد
بورسعيد || ندوات لسلامة الأسرة، متابعات ميدانية للصحة والإرشاد الزراعي، مسابقات رياضية، وإنقاذ أسرة من التشرد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد حراكًا تنفيذيًا وخدميًا موسعًا في مختلف المديريات والهيئات، تنفيذًا لتوجيهات  اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود في قطاعات التنمية البشرية، الرعاية الاجتماعية، الخدمات الطبية، والنهوض بالمشروعات الزراعية والرياضية لبناء الإنسان المصري و جاءت نتائجه كالتالي:

المجلس القومي للسكان.. ندوة توعوية موسعة حول "الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة" ومبادرة "الألف يوم الذهبية"

تعزيز الوعي المجتمعي: 

تحت رعاية المحافظ وبإشراف الأستاذة  هالة حنيدق مدير فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، وبالتعاون مع كلية التمريض بجامعة بورسعيد والمعهد الفني الصحي، أقيمت ندوة توعوية بقاعة التدريب حول "الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة".
 

المباعدة ورعاية الطفل: 

شهدت الندوة محاضرات علمية تناولت أهمية المباعدة بين الولادات (من ٣ إلى ٥ سنوات)، التوعية بفحوصات ما قبل الزواج، واستعراض محاور مبادرة "الألف يوم الذهبية" الرئاسية لدعم صحة الأم والطفل وبناء أسر سليمة.

 الهيئة العامة للرعاية الصحية.. جولة تفقدية لمدير الفرع بوحدة طب أسرة "مناخ أول" لمتابعة التمويل الدوائي والجودة

مرور ميداني مفاجئ: 

في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، أجرى الدكتور  إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، برفقة نائبته الدكتورة  نهى الدغيدي، جولة تفقدية بوحدة طب أسرة "مناخ أول".

استطلاع آراء المنتفعين: 

شملت الجولة تفقد أقسام الفرز، التسجيل، الطوارئ، الصيدلية، والعيادات التخصصية للوقوف على استدامة الأدوية والمستلزمات، والتواصل المباشر مع المترددين لضمان تقديم خدمات طبية فائقة الجودة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

مديرية الشؤون الصحية.. وكيل الوزارة تتفقد مكتب صحة أول والمجلس الطبي العام لرفع كفاءة الإجراءات

تسهيل الخدمات الإدارية والطبية: 

بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أقامت الأستاذة الدكتورة  إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، جولة ميدانية لمكتب صحة أول والمجلس الطبي العام.

تذليل العقبات: 

تابعت وكيل الوزارة انتظام سير العمل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، مع الاستماع لمتطلبات الكوادر العاملة والتوجيه بفرز وتذليل كافة التحديات لتحسين بيئة العمل والارتقاء بالأداء.

مديرية الزراعة.. تنظيم "يوم حقل" لبرنامج ترشيد مياه الري لمحصول الأرز بجنوب بورسعيد

تطبيقات زراعية حديثة: 

تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة، نظم قطاع الإرشاد الزراعي ببورسعيد "يوم حقل" إرشادي بمركز الاستصلاح بجنوب بورسعيد لمتابعة زراعات الأرز المسواة بالليزر على مساحة ٣٠٧ أفدنة.

توصيات زيادة الإنتاجية: 

شهد اللقاء بحضور خبراء مركز بحوث الأرز بسخا التوصية بضرورة الانتظام في مواعيد الري، إضافة الأسمدة والبوتاسيوم في مرحلة "الحمبلة"، والمتابعة الفحصية الدورية مكافحةً الآفات، حيث تبين أن الحالة العامة للمحصول ممتازة.

مديرية التضامن الاجتماعي.. فريق التدخل السريع ينقذ أسرة وأطفالها من التشرد بعد عام بالشارع

تحرك إنساني عاجل: 

بناءً على توجيهات الدكتورة  مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد والنيابة العامة، نجح فريق التدخل السريع ببورسعيد في إنقاذ أسرة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال بلا مأوى.

رعاية وتأهيل متكامل: 

تم إيداع الأسرة مؤقتًا بفندق، واستخراج شهادة ميلاد لسيادة الحقوق القانونية لأحد الأطفال، وإيداع الأطفال بمؤسسات ورعايات إيوائية، مع إلحاق الوالدين ببرامج العلاج والتأهيل بمركزي العزيمة للإدمان بدمياط والجيزة لضمان حياة كريمة للأطفال والأسرة.

مديرية الشباب والرياضة.. انطلاق مسابقة الكاراتيه بمركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي

 

مبادرة صيفك شباب وقتك رياضة:

 تحت رعاية  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبإشراف محمد عبد العزيز مدير عام المديرية، نفذ مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي مسابقة الكاراتيه لشهر يوليو.

صقل مهارات النشء: 

شهدت الفعاليات منافسات قوية وإقبالاً كبيراً من أبطال اللعبة، في إطار خطة وزارة الشباب لاستثمار أوقات الفراغ، وصقل المواهب الرياضية، وبناء أجيال متميزة تنافس بثقة وانضباط.

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