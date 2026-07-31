منصف بقرار يعلن التحدي بعد انضمامه للأهلي: أريد كتابة تاريخ جديد

وجه الجزائري منصف بقرار لاعب الأهلي الجديد، رسالة للجمهور بعد انتقاله للقلعة الحمراء.

وقال منصف بقرار عبر منصات الأهلي الرسمية: “السلام عليكم يا جماهير الأهلي العظيمة، سعيد جدًا بانضمامي إلى النادي الأهلي، النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في إفريقيا، ونادي القرن، وصاحب الحضور الدائم في كأس العالم للأندية”.

وتابع: “لم أتردد لحظة في ارتداء قميص الأهلي، وأثق ثقة كبيرة في إدارة النادي والجهاز الفني والجماهير الوفية، وأؤمن بأننا سنحقق معًا العديد من البطولات”.

وأضاف: “الأهلي هو التاريخ والحاضر والمستقبل، والانتماء إليه شرف كبير هدفي أن أكتب تاريخًا جديدًا مع الأهلي، وأن نواصل الوقوف دائمًا على منصات التتويج.. بقرار أهلاوي”.

وكان قد كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي الجديد، تفاصيل انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن المدرب الحسين عموتة لعب دورًا بارزًا في إقناعه بخوض التجربة الجديدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «مغرب فوت» عن مصدر مقرب من اللاعب، فإن بقرار يرى أن الأهلي يعد واحدًا من أكبر الأندية في إفريقيا، وأن الانضمام إلى صفوفه يمثل محطة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل المنافسة المستمرة على الألقاب والبطولات.

وأوضح المصدر أن عموتة عقد جلسة مع المهاجم الجزائري قبل إتمام الصفقة، حيث استعرض خلالها مشروعه الفني وأسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه مع الفريق، كما أكد ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب، وهو ما ساهم في حسم قراره بالانتقال إلى الأهلي.