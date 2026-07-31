كأس العالم للأندية 2029 على صفيح ساخن.. هل تغيب أندية أوروبا؟

لم يعد الخلاف المتصاعد بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" مجرد تباين في وجهات النظر بشأن مشروع استثماري جديد بل تحول إلى أزمة قد تحدث تغييرات جذرية في مستقبل إدارة كرة القدم العالمية بعدما لوح "يويفا" بإمكانية مقاطعة بطولات "فيفا" حال مضى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو في خطته لإعادة هيكلة الحقوق التجارية وإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارتها.

ومع تصاعد حدة الأزمة، تتجه الأنظار إلى مصير بطولة كأس العالم للأندية 2029 التي تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها "فيفا" لتعزيز مكانته الاقتصادية والرياضية خلال السنوات المقبلة.

كأس العالم للأندية.. المشروع الأكثر عرضة للتأثر

تمثل بطولة كأس العالم للأندية الركيزة الأساسية في رؤية جياني إنفانتينو لتطوير مسابقات الاتحاد الدولي، بعدما تحولت إلى نسخة موسعة تضم نخبة الأندية من مختلف القارات، في محاولة لصناعة بطولة تضاهي في قيمتها الفنية والتجارية كأس العالم للمنتخبات.

لكن أي قرار أوروبي بمقاطعة بطولات "فيفا" سيضع البطولة في مأزق كبير خاصة أن نجاحها يعتمد بصورة أساسية على مشاركة كبار أندية القارة الأوروبية.

في حال تنفيذ "يويفا" تهديده، ستفقد البطولة أبرز عناصر الجذب الجماهيري مع احتمالية غياب أندية مثل ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وليفربول، وغيرها من القوى الكبرى في الكرة الأوروبية.

ولن يقتصر التأثير على المستوى الفني فقط، بل سيمتد إلى حقوق البث التلفزيوني، والعقود التجارية، والرعاة، باعتبار أن الحضور الأوروبي يمثل المحرك الرئيسي للقيمة الاقتصادية للبطولة.

مشروع إنفانتينو أمام اختبار صعب

ينظر رئيس "فيفا" إلى كأس العالم للأندية باعتبارها المشروع الأهم في خطته لتوسيع الإيرادات وتعزيز الحضور العالمي للاتحاد الدولي، وهو ما يفسر تمسكه بمشروع إعادة تنظيم الحقوق التجارية.

إلا أن أي انسحاب أوروبي سيجبر المستثمرين والشركاء التجاريين على إعادة تقييم جدوى الاستثمار في بطولة تفتقد لأبرز الأندية وأكثرها جماهيرية.

يعتمد الاتحاد الأوروبي في موقفه على ثقله الرياضي والاقتصادي إذ يضم أقوى الدوريات والأندية وأكثر اللاعبين شهرة على مستوى العالم، كما تمثل الأندية الأوروبية النسبة الأكبر من العوائد التجارية المرتبطة ببطولات "فيفا".

لذلك، فإن أي خطوة نحو المقاطعة لن تكون مجرد موقف إداري، بل قد تؤثر بشكل مباشر على القيمة التسويقية والاقتصادية لجميع مسابقات الاتحاد الدولي.

هل تتحول التهديدات إلى واقع؟

ورغم التصعيد الحالي، يرى مراقبون أن تنفيذ المقاطعة بشكل كامل يظل احتمالا معقدا في ظل تشابك المصالح بين "فيفا" و"يويفا" إلى جانب الالتزامات القانونية والعقود التجارية التي تربط الطرفين.

كما أن غياب المنتخبات والأندية الأوروبية عن بطولات "فيفا" سيؤدي إلى خسائر كبيرة لجميع الأطراف وهو ما يجعل خيار العودة إلى طاولة المفاوضات أكثر ترجيحًا من الوصول إلى مواجهة مفتوحة.

مستقبل نسخة 2029

حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية تؤكد تأثر كأس العالم للأندية 2029 بالأزمة الحالية إلا أن استمرار الخلاف بين "فيفا" و"يويفا" يضع البطولة تحت ضغط متزايد باعتبارها إحدى أولى المسابقات التي قد تتأثر إذا تحولت تهديدات المقاطعة إلى خطوات عملية.

وسيظل مستقبل البطولة مرتبطا بنتائج المفاوضات المرتقبة بين الطرفين في وقت يتمسك فيه "فيفا" بمشروعه الاقتصادي الجديد، بينما يرفض "يويفا" أي تغييرات تمنح مستثمرين من القطاع الخاص دورا في إدارة الحقوق التجارية للاتحاد الدولي.

وفي ظل هذا المشهد تبدو كأس العالم للأندية 2029 واحدة من أبرز الملفات التي قد ترسم ملامح كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم احتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ مصالح جميع الأطراف.

