نقابة المعلمين: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة ونثق في حكمة القيادة السياسية

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المهن التعليمية وجموع المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المصريين.

وقال الزناتي، تعليقًا على حادث ميناء دمياط، إن موقف النقابة واضح وثابت بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة الوطنية، فى اتخاذ ماتراه مناسبا لحماية وصون أمننا القومى.

حادث ميناء دمياط

وقال نقيب المعلمين: "نثق ثقة كاملة في حكمة القيادة السياسية، وفي كفاءة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة في إدارة هذه الأزمة، كما نثق تمامًا أن جميع ملابسات الحادث ستتم دراستها بكل دقة وشفافية، وأن القرار المناسب سيتم اتخاذه في التوقيت المناسب، وفقًا لما تفرضه اعتبارات الأمن القومي وحماية مصالح الدولة المصرية.

ووجه نقيب المعلمين التحية والتقدير لكل من شارك في التعامل مع الحادث، وتحية لكل إنسان يقدر حجم التحديات ويقف إلى جوار وطنه في هذه الظروف الدولية الصعبة.

وأكد الزناتي أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، داعيًا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

واختتم نقيب المعلمين تصريحاته بالتأكيد على أن وحدة المصريين واصطفافهم خلف وطنهم وقيادتهم يمثلان الركيزة الأساسية لعبور مختلف التحديات، وأن مصر ستظل قوية بوعي شعبها وإخلاص أبنائها وقدرة مؤسساتها على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.